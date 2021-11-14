В Ростове на Пушкинской начали массово эвакуировать автомобили

Если неправильно припаркованная машина мешает коммунальщикам вывозить мусор, ее эвакуируют. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Массовая эвакуация автомобилей началась в ноябре на улице Пушкинской. Эвакуаторы забирают машины, которые блокируют доступ коммунальщикам к мусорным контейнерам. Об этом рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

- Департаментом автомобильных дорог решен вопрос вывоза мусора с контейнерных площадок ул. Пушкинской, - объявили в пресс-службе. - На основе конструктивных замечаний со стороны общественности были оперативно внесены корректировки в схемы организации велополосы, и это позволило успешно вывозить мусор с контейнерных площадок, которые обустроены необходимыми островками.

Машины, которые припаркованы с нарушением правил и оставлены возле контейнерных площадок, чем мешают работе мусоровозов, эвакуируют. Эту работу проводит администрация и ГИБДД.

В департаменте автомобильных дорог еще раз обращаются к ростовчанам и просят соблюдать правила парковки, чтобы не мешать остальным участникам дорожного движения и не платить штрафы.

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