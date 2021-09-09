В Ростове из-за велодорожки запретили парковаться на Пушкинской

Парковочные карманы заставили столбиками. Фото: соцсети

В Ростове на Пушкинской из-за новой велодорожки оказались перекрытыми парковочные карманы, их заставили столбиками, и теперь останавливаться в таких местах запрещено. Это вызвало негодование среди автолюбителей. Сейчас сложившуюся ситуацию люди активно обсуждают в соцсетях.

Так, например, один из ростовских бизнесменов выразил свое недовольство в Instagram. Мужчина отметил, что такое решение только усложнит дорожное движение и спровоцирует нарушителей - машины теперь могут бросать прямо на пути у велосипедистов.

- Понятно, что люди будут парковаться вдоль этих столбиков. И что теперь? Бросить все эвакуаторы города на вывоз обнаглевших водителей? Автовладельцам теперь что делать? Возненавидеть велосипедистов? Возможно, нужно было начать с постройки парковки для въезжающих в центр, тогда было бы не так обидно, - написал автор поста.

Споры сейчас идут и в городских пабликах. Многие также не согласны с установкой преград и новым запретом. Люди считают, что бросать транспорт все равно будут на привычных местах, но уже перегораживая дорогу. Некоторые интересуются, кто придумал и утвердил этот проект, а также сколько он стоил бюджету города. При этом есть и противоположные мнения, часть ростовчан высказываются «за» новые изменения.

- Все верно. Нужно больше велодорожек и пешеходных зон в центре. Меньше частного транспорта, больше общественного. Большую Садовую еще нужно закрыть, - написал один из комментаторов.

- Потерпите немного. Скоро нарисуют рядом новые парковочные места. Никто их не забирает. Старая остановка с елочкой занимает слишком много проезжей части. Парковка должна быть параллельной, - добавил еще один житель донской столицы.

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