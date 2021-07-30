На центральных улицах Ростова планируют сделать кольцевую велодорожку

Еще одну дорожку должны протянуть от Привокзальной площади и до Театральной. Фото: Тимур Ханов

В этом году в Ростове собираются открыть новую велодорожку на Пушкинской, а в будущем планируют создать «золотое кольцо» для велосипедистов. Об этом в эфире телеканала «Дон 24» сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Велодорожки должны развиваться. Сегодня мы уже проработали с общественниками такое направление. Думаю, что до конца года мы сможем открыть дорожку на Пушкинской от Привокзальной площади и до Театральной. Это будет хороший маршрут, - отметил сити-менеджер.

Однако, по словам Алексея Логвиненко это только первый шаг.

- Мы сегодня рассматриваем вопрос продления набережной. Хотим закольцевать, сделать некое «золотое кольцо», когда Пушкинская через Театральную соединится с Береговой, пройдет по Береговой и обратно через Сиверса выйдет на улицу Пушкинскую. Это будет большое кольцо, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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