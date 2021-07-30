В Ростове мост на Малиновского открыли для автотранспорта

Сейчас через переправу курсируют легковушки и автобусы. Фото: сайт министерства транспорта РО

С утра 30 июля в Ростове возобновили движение машин по мосту на улице Малиновского. Информация об этом появилась на сайте областного Минтранса.

- На путепроводе через железнодорожные пути организовали двустороннее движение. Автобусы курсируют согласно утвержденным схемам в соответствии с расписанием, - говорится в сообщении.

Ранее в администрации города рассказали, что для большегрузов проезд пока запрещен. Его должны открыть в декабре этого года.

- Большегрузы мы пускать не будем, чтобы не загружать сооружение. Полное открытие переправы планируем на 10 декабря 2021 года, - прокомментировал заместитель главы администрации по транспорту и дорожному строительству Ростова Дмитрий Симков.

Общая протяженность участка реконструкции - 1,5 км. Стоимость проекта - 2,7 млрд рублей. Работы ведут по графику, они находятся в заключительной фазе.

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