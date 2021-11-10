В Ростове протяженность велодорожек увеличится в 4 раза

В 2021 году новые "выделенные полосы" для велосипедистов появились на Пушкинской улице Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

В Ростове-на-Дону до конца 2023 года появятся новые велодорожки общей протяженностью 40 километров. Вместе с уже существующими 13,4 километров велодорожек в городе их общая протяженность составит более 53 километров. Об этом в городской администрации рассказали в ответ на запрос журналиста «КП — Ростов-на-Дону».

- Сеть велодорожек будет включать территорию по проспектам 40-летия Победы, Шолохова, Сельмаш, Театральный, Стачки, Королева и Ворошиловскому, а также по улицам Страны Советов, Ченцова, Пушкинской, Максима Горького, Волкова, Добровольского и по бульвару Комарова, - рассказали в пресс-службе.

На сегодня в границах города организовано несколько велодорожек общей протяженностью 13,4 километра по проспектам Коммунистический, Космонавтов, бульвару Комарова, улицам Пушкинской, Социалистической, Левобережной и Чемордачка. В 2021 году появились велодорожки по улице Пушкинской от Кировского до Театрального проспектов.

- Мы хотим закольцевать маршрут и соединить улицу Пушкинская с улицей Береговая через Театральный проспект, - поделились планами с «КП — Ростов-на-Дону» в администрации Ростова-на-Дону. - Далее маршрут пройдет по улице Береговой и обратно через проспект Сиверса выйдет на улицу Пушкинскую. Работу планируем завершить до конца 2023 года.

Помимо велосипедов среди жителей донской столицы в качестве средств передвижения по городу набирают популярность самокаты. На сегодня в Ростове зарегистрировано 3300 электросамокатов. В среднем в день самокат берут в аренду на 3-4 поездки в день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове появилась новая велодорожка: это снова разметка на плитке, но все может измениться

Обсудили с экспертами, почему новая зона для велосипедистов пока не дотягивает до образцовой (подробнее)

В Ростове из-за велодорожки запретили парковаться на Пушкинской

Теперь это решение люди активно обсуждают в соцсетях (подробнее)