В Ростове появилась новая велодорожка: это снова разметка на плитке, но все может измениться

Новая велодорожка на улице Пушкинской. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Ростовские власти анонсировали создание непрерывной зоны для велосипедистов на улице Пушкинской. Первую часть от проспекта Театрального до проспекта Кировского жители увидели 6 июня, но понравилась она не всем. Рассказываем, как выглядит новая велодорожка и почему она пока далека от идеала.

ВЕЛОДОРОЖКА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ?

Сейчас велодорожка от Театрального до Кировского — зона, выделенная белой разметкой. О том, что территория предназначена для велосипедистов, сигнализирует синий дорожный знак. Но пешеходов это пока не смущает — люди продолжают ходить по выделенной части, а вот велосипедистов здесь пока немного.

По велодорожке снова ходят пешеходы. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Но если одни не заметили изменений, другие возмутились. В соцсетях люди обсуждают, что, как и несколько лет назад, разметку нанесли на тротуарную плитку. Пока такой вариант далек от современной велодорожки.

— Спорная велодорожка. Если выбирать она или ничего, то лучше дорожка. Но при наличии разметки на тротуаре, есть риск больше никогда не увидеть дорожку в правильном её воплощении, — написал в соцсетях один из комментаторов.

ПЛАНЫ НЕ СБЫЛИСЬ

Блогер-урбанист, администратор паблика «Урбанистика — Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев рассказал, что проект велодорожек был создан еще в 2018 году. Согласно этим разработкам, зона для велосипедистов должна быть асфальтовой и проходить между деревьями в зеленой зоне. Но планы так и не реализовались.

По мнению Зайцева, появившаяся на Пушкинской разметка «не несет никакой функции».

— По ней ходят пешеходы, разделения транспортных потоков не произошло. Напомню, в этом году сбили ребёнка возле школы № 80. Если мы хотим обеспечить настоящую безопасность, то надо вкладывать деньги и делать так, как рекомендуют вело-эксперты, — считает урбанист.

«НУЖНО С ЧЕГО-ТО НАЧИНАТЬ»

Мы поговорили с Дмитрием Гусевым — одним из авторов проекта велосипедных дорожек, разработанного три года назад. Согласно проекту, велодорожки продолжительностью 34 километра должны были соединить Первомайский район и Западный жилой массив, образовав непрерывную артерию. Гусев подтвердил, что проектом предусматривалось и обустройство велодорожки на Пушкинской.

— Она должна было пройти в створе зеленых насаждений (без существенной вырубки). Конечно, такая велодорожка — идеальный вариант, но для ее обустройства требуются серьёзные конструктивные изменения. Мы обсудили реализацию проекта с главой администрации города, после чего было принято компромиссное решение — запустить пилотный проект. Именно таким проектом является велодорожка по Пушкинской от Театрального до Доломановского. Сейчас наша главная цель — разделить потоки пешеходов и велосипедистов, проанализировать обратную связь. Нужно с чего-то начинать реализацию такого масштабного проекта, — прокомментировал Дмитрий Гусев.

По его словам, в сентябре на Пушкинской появятся разметка от Кировского до Ворошиловского и конструктивно выделенные велополосы от Ворошиловского до Доломановского.

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