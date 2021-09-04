Непрерывная зона для велосипедистов появится в центре Ростова

Общая длина велодорожки составит 3,5 километра. Фото: "Инстаграм" Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону, на улице Пушкинской, появится непрерывная зона для велосипедистов. Сейчас идут работы по нанесению дорожной разметки от Театрального проспекта до проспекта Кировского. Об этом сообщил на своей странице в «Инстаграме» глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Общая протяженность велодорожки составит 3,5 км. Для того, чтобы велодорожка была непрерывной, на участке от Театрального до Кировского ее разместили на существующем тротуаре., а от Кировского до Ворошиловского будет обустроена конструктивно выделенная полоса, а уже от Ворошиловского проспекта до переулка Доломановского велодорожка пройдет по проезжей части, - рассказал сити-менеджер в сообщении.

Приступить а работам на участке от Доломановского до Ворошиловского планируется уже сегодня ночью, с 4 на 5 сентября. Автовладельцев просят не оставлять свои машины на этих участках.

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