График отключения электроэнергии в Ростове-на-Дону 6-10 сентября: проверьте, если ли ваш дом в списке

Отключения света запланированы на полдня и на целый рабочий день Фото: Алексей ФОКИН

«Донэнерго» передает о плановых отключениях электроэнергии в Ростове-на-Дону на будущей рабочей неделе, с 6 по 10 сентября. Это связано с профилактическими работами. График отключений света до 16 сентября ресурсоснабжающая компания опубликовала на своем сайте.

ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

6 и 7 сентября, с 9.00 до 18.00 света не будет на трех улицах: Черепахина, 137–185 и 128–154, в переулках Гвардейском, 54–60, и Доломановском, 83–91 и 86–92.

Во вторник, 7 сентября, с 10.00 до 15.00 будет прекращена подача электроснабжения на улицах Татарская, 22–50 и 19–47, 1-я Киргизская, 114–124 и 85–89, 2-я Киргизская, 84 и 85, Белорусская, 113–145, а также в переулках Дербентский, 1–11 и 2–14, Суржский, 1–31 и 2–36, Клязьменский, 1–33 и 10–30, Тверской, 21–35 и 26–36, Ладожский, 27–39 и 26–34, Свирский, 23–31 и 20–38.

СРЕДА И ЧЕТВЕРГ

8 и 9 сентября, с 9.00 до 18.00, электроэнергии не будет на улице Катаева, 187–229 и 150–194, а также по переулку Доломановскому, 77–81.

В четверг, 9 сентября, с 9.00 до 13.00 света не будет в переулках Богачева, 35–37 и 50–98, Строительный, 2–4 и 1–7, на улицах Кузнечная, 102–122, Портовая, 424–504, Судостроительная, 45–49, 67.

В тот же день, с 9.00 до 17.00 электричество ограничат на улице Кржижановского, 77–115 и 96–130, в переулке Гельца, 1–19 и 2–16, на улицах Марины Расковой, 1–11 и 2–14, Герцена, 87–135, Якуба Колоса, 1–7 и 2–8, на проспекте 40 лет Победы, 73д, 73е, 75/8, 75д, 75е, 75ж, на улицах Байкальская, 2–36 и 1–39, Гранатовая, 13/44в, Ерёменко, 45–47, 55, 44а, Западная, 11–49 и 22–552, Калининградская, 26–48 и 17–51, Карпатская, 1/65, Линейная, 1–35 и 2–38, Лобачевского, 2–34 и 1–41, Шекспира, 1–39 и 2–40.

А с 13.00 до 17.00 в четверг придется побыть без света жителям улиц Кузнечная, 124–167 и 97–157, Судостроительная, 33–41 и 52–58, Богачева, 41–69, Магнитогорская, 37–39, Портовая, 458, и в переулке 2-й Буковый, 1–7 и 2–16.

ПЯТНИЦА

10 августа, с 9.00 до 18.00, отключение электроэнергии ждет жителей улицы Черепахина, 137–185 и 128–154, а также переулков Гвардейский, 54–60, и Доломановский, 83–91, 86–92.

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