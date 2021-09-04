На каких улицах в Ростове сутки не будет воды

Длительное отключение воды ждет жителей двух районов города Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону в середине следующей недели несколько улиц ждет плановое отключение воды. Об этом сообщает ростовский «Водоканал».

- В связи со строительством контрольной точки на трубопроводе 150 мм временно не будет воды в границах: от улицы Орбитальной до улицы Обсерваторной и от Астрономического переулка до Космического. Водоснабжение прекратят во вторник, 7 сентября, с 8.00 до 17.00, - уточняется в сообщении.

Также в связи с капремонтом участка водопроводной сети по улице 8-я линия от Советской до 1-й Майской улицы сутки, а именно с 8.15 7 сентября до 8.00 8 сентября, не будет воды на следующих улицах: от 14-й линии до улицы М. Горького, 293 и от улицы Шолохова до улицы Налбандяна. Также подача воды будет прекращена в школе-интернате № 28 по 14-й линии, 64, а также на участках от Мурлычева до Закруткина и от 8-й линии до 16-й линии.

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