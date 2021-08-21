Новочеркасский водоканал обманывал своих пользователей

В Новочеркасске работники водоканала обманывали клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске городской водоканал требовал дополнительную плату со своих пользователей. Об этом сообщили в региональном УФАС.

Сотрудники предупреждали горожан о дополнительной плате за технический осмотр установленного водомерного узла. Если оплата не была внесена, то подключать приборы учета отказывались. За техосмотр просили 1 266 рублей. Хотя, согласно действующему законодательству, люди имеют право сами выбирать компанию, которая проведет работы.

- Водоканал обязан осуществлять ввод счетчика в эксплуатацию без дополнительных денег. Плату потребителям навязывали неправомерно, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время компания уже привлечена к административной ответственности. Руководство пришлось в качестве штрафа выплатить более 2,3 миллиона рублей.

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