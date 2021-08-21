В Таганроге без воды остались центральные улицы города

В Таганроге отключили воду Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько улиц Таганрога остались без воды. Об этом сообщили в МУП «Управление «Водоканал».

Водоснабжение было приостановлено в субботу, 21 августа. Причиной отключений стало проведение ремонтных работ специалистами коммунальной службы. Ремонт водопровода ведется на пересечении 16-го переулка и улицы Пролетарской.

В связи с этим подача воды ведется с пониженным давлением в дома, которые находятся на улице Свободы и в центральной части города. Ориентировочно, нормальное водоснабжение вернется в дома около полудня.

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Сейчас специалисты устраняют коммунальную аварию.