В Таганроге без воды остались центральные улицы города

В Таганроге отключили воду
Фото: Иван МАКЕЕВ
Несколько улиц Таганрога остались без воды. Об этом сообщили в МУП «Управление «Водоканал».
Водоснабжение было приостановлено в субботу, 21 августа. Причиной отключений стало проведение ремонтных работ специалистами коммунальной службы. Ремонт водопровода ведется на пересечении 16-го переулка и улицы Пролетарской.
В связи с этим подача воды ведется с пониженным давлением в дома, которые находятся на улице Свободы и в центральной части города. Ориентировочно, нормальное водоснабжение вернется в дома около полудня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове из-за порыва без воды остались жители нескольких улиц.
Сейчас специалисты устраняют коммунальную аварию.