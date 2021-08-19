В Ростове из-за порыва без воды остались жители нескольких улиц

Ремонт ведут с 11 часов утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове воду жителям нескольких улиц в районе Нариманова должны вернуть к 16 часам 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отключение произошло несколько часов назад из-за порыва трубы. Сейчас без водоснабжения остаются дома в границах стадиона СКА, переулков Измаильского и Бугского.

Известно, что ремонтные работы специалисты ведут с 11 часов утра. Диаметр порыва - 250 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пролетарском районе Ростов на сутки отключат холодную воду

Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала» (подробности)