В Ростове из-за порыва без воды остались жители нескольких улиц

Ремонт ведут с 11 часов утра
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове воду жителям нескольких улиц в районе Нариманова должны вернуть к 16 часам 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отключение произошло несколько часов назад из-за порыва трубы. Сейчас без водоснабжения остаются дома в границах стадиона СКА, переулков Измаильского и Бугского.
Известно, что ремонтные работы специалисты ведут с 11 часов утра. Диаметр порыва - 250 мм.
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Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала» (подробности)