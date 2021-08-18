В Пролетарском районе Ростов на сутки отключат холодную воду

Воду перекроют из-за технических работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Пролетарского района Ростова на сутки оставят без воды. Ее перекроют с 9 часов 19 августа до 9 часов 20 августа. Об этом предупреждает «Ростовводоканал».

Отключения произведут по следующим адресам: ж/д площадь 40 лет Победы, 81, 81/1,85/4,85/5,85/1, 85,89/1, 89, 87/1, 81/3, 87/4, 87/2, 91/1, 91/2, 93, 93/2, 95/3, 95, 95е, 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9, 93, 93/2, 93/3, 97, 101, Аксайские резервуары, Аксайская, Новоселковская, Петрожицкого, торговый центр «Метро».

Воду перекроют из-за технических работ. Специалисты должны выполнить реконструкцию линии на проспекте 40 лет Победы.

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