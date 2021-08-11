Плесень, трещины, нет воды: на Дону завели дело из-за жилья детей-сирот

Заложниками халатности стали не только сироты, но и другие жители ЖК Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области чиновникам Азовского района грозит уголовное разбирательство из-за некачественного жилья, которое получили дети-сироты. Об этом в Instagram сообщил депутат регионального Заксобрания Евгений Федяев.

- После обращения к председателю Следкома России установили, что дома построены с нарушениями строительных и санитарных норм. В связи с этим в отношении чиновников Азовского района возбуждено уголовное дело, - написал в Евгений Федяев.

Парламентарий пояснил, что проверку начали после жалоб от жильцов одного из местных ЖК. Так, по словам Евгения Федяева, в помещениях нашли плесень, стены были в трещинах, отклеивались обои, а с потолка падала штукатурка. И это еще не все - люди обходились без вентиляции и центрального водоснабжения.

- Заложниками халатности стали не только сироты, но и другие жители. В 16 построенных многоквартирных домах отсутствует питьевая вода, на территории благоустроили детские и спортивные площадки. Нет подъездной дороги, тротуаров и уличного освещения, к микрорайону не ходит общественный транспорт, - рассказал в соцсети Евгений Федяев.

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