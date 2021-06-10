В Ростовской области на жилье для детей-сирот потратят 1,5 млрд рублей

До конца года новые квартиры должны получить около тысячи человек Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в 2021 году на жилье для детей-сирот потратят свыше 1,5 млрд рублей. На эти деньги должны приобрести новые квадратные метры для 1 тысячи человек, сообщает сайт правительства региона.

Известно, что к этому дню уже провели торги на квартиры в Заветинском, Обливском, Ремонтненском и Тацинском районах. К слову, по новым нормативам, дети-сироты должны получать помещения из расчета не менее 33 кв. метров на человека. Как утверждают власти, после такого нововведения появилось больше вариантов недвижимости, также существенно повысились требования к качеству жилья.

В мае состояние купленных квартир проверили в 26 муниципалитетах Дона. Тогда специалисты обошли 500 мест. Во время инспекции они обнаружили ряд недочетов, с ними поручили разобраться местным властям.