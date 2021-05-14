В 26 муниципалитетах Дона проверили жилье для детей-сирот

В 22 территориях сейчас ведут ремонт помещений Фото: сайт правительства Ростовской области

Жилье для детей-сирот и людей, оставшихся без попечения родителей в 26 муниципалитетах проверил донской Минстрой. Всего специалисты ведомства оценили состояние почти 500 помещений, сообщает сайт правительства региона.

Эксперты нашли ряд нарушений. Так, например, управляющие компании плохо следили за состоянием зданий и придомовыми участками. Кроме того, некоторые жильцы не соблюдали условия договоров.

После инспекции предписания об устранении недочетов направили главам администраций. Сейчас в 22 территориях ведут ремонт помещений, в четырех работы уже завершили.

В прошлом месяце за некачественное жилье для детей-сирот также отчитали руководителей нескольких районов Дона