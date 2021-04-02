За жилье для детей-сирот отчитали глав нескольких районов Дона

Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области нашли нарушения во время очередной проверки жилья, которое получили дети-сироты и люди, оставшиеся без попечения родителей. Об этом стало известно сегодня.

Власти уже потребовали у руководителей муниципалитетов исправить все недочеты. Известно, что инспекцию в этот раз проводили в Тарасовском, Неклиновском и Чертковском районах. Всего эксперты осмотрели 18 многоквартирных построек.

Это уже не первый подобный выезд экспертной группы. До этого устроили проверку в 16 муниципалитетах. Изучить состояние зданий поручил губернатор Василий Голубев. До конца 2021 года новые квадратные метры должны получить 882 человека, на это планируют потратить больше миллиарда рублей.

Недавно выяснилось, что в одной из территорий Ростовской области дети-сироты получили аварийные квартиры. Новоселы рассказали, что в помещениях было просто опасно находиться, например, с потолка в любой момент сыпались куски штукатурки. После этого было возбуждено уголовное дело.