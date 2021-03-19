Почти тысяча сирот в Ростовской области получат квартиры

Эксперты оценили состояние квартир для детей-сирот. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области по поручению главы донского региона прошли проверки качества недвижимости, предназначенной для детей-сирот. Новоселье в 2021 году отметят 882 воспитанника детского дома.

- На Дону главы администраций городов и районов несут персональную ответственность за состояние муниципального спецфонда для сирот. Проверки состоялись в 16 муниципалитетах, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас сиротам жилые помещения предоставляются по договорам социального найма. Каждому воспитаннику положена недвижимость площадью не менее тридцати трех квадратных метров.

Ранее в Ростовской области состоянием квартир для сирот заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения. В Кагальницком районе чиновников местной администрации заподозрили в превышении должностных полномочий. Сейчас в тех квартирах ведутся ремонтные работы.

Напомним, донской губернатор раскритиковал работу главы Каменска-Шахтинского. Руководитель охарактеризовал деятельность чиновника необычным высказыванием.

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