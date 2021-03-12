В Ростовской области завели уголовное дело из-за некачественного жилья для сирот

Следователи нашли нарушения в работе чиновников местной администрации. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

В Кагальницком районе плохие условия в квартирах, которые предоставили детям-сиротам, стали причиной уголовного дела. Следователи заподозрили чиновников местной администрации в превышении должностных полномочий.

- Должностные лица не провели необходимую проверку и выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Все квартиры не соответствовали строительным нормам и правилам, техническим регламентам, а также проектной документации, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Во время осмотра помещений были найдены многочисленные нарушения многих предписаний.

Расследованием всех обстоятельств дела занимаются сотрудники региональной прокуратуры.

Ранее в донской столице возбудили уголовное дело из-за неправомерной выдачи официальных документов. Организация оформила разрешения на строительство домов, что вскоре повлекло бы угрозу для жизни и здоровья ростовчан.

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