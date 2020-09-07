"Одним словом, в городе хозяина нет, город – сирота": донской губернатор раскритиковал работу главы Каменска-Шахтинского

Константин Фетисов и Василий Голубев. Фото: правительство РО

Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев без предупреждения приехал в Каменск-Шахтинский. Его жители не раз жаловалось в социальных сетях на запустение города. По их словам, на улицах скапливается мусор, дороги в ужасном состоянии, а автобусы приходится подолгу ждать на разбитых остановках.

Глава региона провел короткое совещание с руководителями города, представителями местной власти. Он раскритиковал работу нынешнего главы Константина Фетисова.

- Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город – сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо, - сказала Василий Голубев.

Сразу после этого глава администрации написал заявление на увольнение. Его обязанности временно возложены на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного. Городская дума рассмотрит заявление главы администрации сегодня до конца дня.

Город заполняется мусором. Фото: правительство РО