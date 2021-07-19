Детям-сиротам в донской столице станут выдавать более качественные квартиры

В Ростове детей сирот обеспечат более качественным жильем. Фото: правительство РО

В донском правительстве на прошедшем заседании были внесены поправки в постановление об обеспечении жильем детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе региональных властей.

- Предусмотрены изменения в части усиления контроля качества приобретаемого жилья, перераспределения жилых помещений, совершенствования механизма проведения проверок условий жизни детей-сирот, уточнения перечня предоставляемых документов, – отметил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Проект постановления был подготовлен, согласно поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева. В его распоряжении главным пунктом значилось то, что необходимо повысить эффективность мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот. А также следует привести правовой акт в соответствие с действующими законами.

В нынешнем году на обеспечение детей-сирот жильем из областного бюджета будет выделено 1,6 млрд рублей. Новоселье смогут отпраздновать более 1000 человек.

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