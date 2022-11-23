Ростовчанам стали приходить штрафы за платные парковки

Сотрудники парковочного пространства продолжают щелкают на камеры всех, кто оставил авто на коммерческих местах. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.

В Ростове система платных парковок заработала в полную силу. Об этом свидетельствуют штрафы, которые стали приходить жителям города.

БЫЛИ НА ПАУЗЕ ИЗ-ЗА COVID-19

- Я работаю в офисе на улице Варфоломеева, - рассказал наш читатель Михаил. – Сколько раз ставил и ничего. А недавно – один за другим стали приходить «письма счастья» – вынь да положь1,5 тысячи рублей. Штраф выставлен Администрацией Кировского района.

Как рассказали в мэрии города, платные парковки находятся в ведении Ростовского парковочного пространства. Первые такие места стали появляться в 2016 году. Но потом случилась юридическая коллизия – чиновники не могли сами получить доступ к персональным данным автовладельцев, а ГИБДД отказывалось их предоставлять. Разрешить спор не в пользу хозяев машин удалось только в 2019-м.

Но в жизнь вмешалась пандемия коронавируса. Поэтому вопрос со штрафами был поставлен на паузу. А теперь по городу снова ездят автомобили, оснащенные системой «Паркон» как у госавтоинспекторов.

ДЕНЬГИ – В БЮДЖЕТ ГОРОДА

- Машина ездит с интервалом в 15 минут, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» один из сотрудников. – Первый раз она фотографируем номер авто на платном месте, во второй – еще раз фиксируем тот же госномер. Далее – запрашиваем информацию у системы, поступила ли оплата от автовладельца за парковку. Если нет, данные о нарушении передаются в Административную комиссию конкретного района, на территории которого находится парковка. И уже ее специалисты выписывают протокол о нарушении. После - отправляют его и данные авто в ГИБДД, а те уже уточняют ФИО владельца транспортного средства и направляют штрафы.

Стоимость стоянки 35 рублей час. Фото: Ольга ГОПАЛО

К слову, деньги за неоплаченную парковку – а это 1,5 тысячи рублей – идут в бюджет города.

Говорят, новая схема отлажена и работает достаточно быстро, так что ждать «писем счастья» придется недолго. Официально же постановление по делу об административном правонарушении выносится в течение двух месяцев со дня совершения правонарушения.

ЗАПЛАТИТЬ ПОЛОВИНУ ШТРАФА НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Если не оплатить штраф вовремя, то материалы дела направляют судебным приставам, а его сумма может вырасти ровно в два раза - до 3000 рублей. Второй вариант еще суровее - автовладельцу-нарушителю грозит арест на срок до 15 суток.

Причем половину стоимости штрафа, как в случае другими нарушениями по части ГИБДД, оплатить не получится.

- Действие части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ "Об уплате половины суммы административного штрафа" не распространяется на штрафы, наложенные за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 5.3 «Невнесение оплаты за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)" областного закона Ростовской Области от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях". В связи с чем оплачивать такие штрафы необходимо в полном объеме, - говорится на официальном сайте Ростовского парковочного пространства.

Если в работе паркомата происходят сбои, парковку можно оплатить через приложение, смс и другими способами.

Напомним, всего в городе действует 910 парковок, которые включают 6 307 мест.

КОНКРЕТНО

Плата за пользование платной парковкой составляет 35 рублей в час ежедневно с 08.00 до 20.00 кроме выходных и праздничных дней.

Платить придется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Где находятся

На данный момент в центре донской столицы обустроено порядка 6,3 тысячи таких мест в периметре: улица Текучева – проспект Театральный – улица Социалистическая – проспект Соколова – улица Береговая – переулок Доломановский.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стоять даром можно лишь 15 минут, а дальше стоимость составит 35 рублей за час

Найти платные парковки в Ростове желающим не составит труда - все они расположены на месте привычных глазу бывших паковочных карманов, только теперь вместо бесплатных они станут «золотыми». То есть, для примера, восьмичасовой рабочий день обойдется в 280 рублей, а четыре рабочих недели в месяц - 5 600 рэ. (подробности)

КОНКРЕТНО

Как оплатить парковку

- Через паркоматы — они принимают не только банковские карты с возможностью бесконтактной оплаты, но и позволяют оплатить парковку смартфоном с ближней бесконтактной связью (NFC).

- С помощью мобильного приложения «Парковки Ростова-на-Дону»,

- SMS-оплаты и через личный кабинет.

- А также пополнить парковочный счет наличными можно через сеть терминалов.

КОМУ БЕСПЛАТНО

Есть и те, кто сможет парковаться даром и в любое время. Это участники Великой Отечественной войны, а также резиденты. Последние - зарегистрированные жители домов, входящих в зону платной парковки в пределах одного кадастрового квартала. Однако льгота предоставляется им только после оформления резидентного разрешения.

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