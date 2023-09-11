В Ростовской области годовалая девочка погибла при пожаре в доме

На месте ЧП работают экстренные службы. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла годовалая малышка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла в Шахтах на улице Милиционной, 41.

По предварительной информации, дом начал полыхать около 16:30. В момент пожара годовалая малышка и ее трехлетний брат находились в комнате. Родители занимались делами во дворе дома. Когда взрослые увидели пожар, то сразу же вызвали спасателей.

Пламя за считанные минуты охватило около 12 квадратных метров жилья. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники.

Годовалая девочка скончалась до приезда скорой помощи. Ее брата удалось спасти.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем трехлетнего ребенка.

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