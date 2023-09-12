На полигоне в Ростове провели первые испытания беспилотного самосвала

В 2025 году ученые хотят выйти на серийное производство. Фото: ДГТУ.

Ростовские ученые впервые провели испытания беспилотного самосвала. Они прошли на учебно-опытном полигоне. Так, благодаря их изобретению, машина - которая еще вчера была самой обычной, может стать беспилотной.

Ученые считают, что такая разработка в первую очередь повысит безопасность - устранит человеческий фактор и даст возможность бесперебойно перевозить грузы.

ИЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ В РОБОТИЗИРОВАННУЮ

О преимуществах беспилотных автомобилей многие уже слышали: сел в него пассажиром, построил маршрут и машина сама повезла куда надо. Но такие поступают с завода уже с функцией беспилотника.

А ростовские ученые решили модернизировать транспортные средства, которые изначально были без этой функции. Начали с обычного самосвала. И сейчас разрабатывают для него дополнительное оборудование.

Работают вместе с московскими коллегами. Общая цель — выпускать комплект оборудования для авто, который сделает его беспилотной. В частности, ростовчане сделали непосредственно сам комплект оборудования для механической коробки передач, который и превращает ее в роботизированную. А столичные ученые установили и настроили другое оборудование, которое отвечает за управление направлением движения, а также системами поисков путей и препятствий.

Если объяснить результат по-простому, то машина сможет сама собой управлять — начинать и заканчивать движение, объезжать препятствия, делать развороты и другие маневры. Также ей можно будет управлять удаленно. Но при этом на самосвале все же оставят обычное место для водителя.

- А, если говорить научным языком, то разрабатывается комплект автоматизации машины, который в итоге должен иметь 4-й уровень автономности по международной классификации SAE, - объяснил технологию программист Ресурсного центра робототехники ДГТУ Павел Скубак.

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ — ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Кстати, опытный образец был сделан менее, чем за шесть месяцев.

- В частности, на местности машина передвигается с погрешностью всего в два сантиметра, у нее есть приложение для управления на расстоянии, а также своя система безопасности, — отметил руководитель проекта Александр Бондарев. — Грузовой автомобиль оснащен звуковой и световой сигнализацией, а также сенсорами и камерами, предотвращающими столкновения и наезд на человека.

Сейчас команда разработчиков проводит отладку и испытания системы, в результате которых были достигнуты ключевые характеристики. А модернизированный беспилотный самосвал в Ростове успешно прошел первые тестовые запуски на учебно-опытном полигоне.

Предполагается, что в следующем году начнутся уже и полевые. К 2025 году специалисты выйдут и на серийное производство, модернизировав под заказчика весь автопарк его машин.

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