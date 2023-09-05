Дешевле на 15%, легче и прочнее: Ученые из Ростова создали бетон со скорлупой кокоса

Разработчики ищут новое растительное сырье, из которого можно изготавливать бетон по всей России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недаром говорят, что лучший архитектор — природа. И ростовские ученые в поисках нового, более прочного состава бетона, вспомнили про «натур продукт» - скорлупу кокоса. По словам создателей, разработка дешевле традиционных аналогов на 15 процентов, а готовые конструкции отличаются повышенной легкостью. Своими научными изысканиями авторы поделились с миром в журнале Materials. Узнали у ученых, откуда появилась такая идея, и где можно строить дома из «кокосового» бетона?

Оптимальное количество щепы скорлупы кокоса, как показали опыты, - до 10%. Фото: Сергей Стельмах

ДЕШЕВЛЕ И ЛЕГЧЕ

Поиском способа удешевления бетона занялась команда ученых из Донского государственного технического университета, которая всегда интересуются, что происходит в мировой науке в области строительства. Оказалось, идея поиска новых составов строительных смесей с растительными отходами — не нова. Дешевые органические компоненты для строительных смесей ищут по всему миру. А для многих стран кокосовая оболочка — бросовый материал.

— Мы пробовали использовать много видов растительных отходов, в том числе исследовали отходы рисовой соломы и шелухи, растительных волокон, — рассказывает один из разработчиков, заведующий кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений» Сергей Стельмах.

Разработку ученые хотят предложить странам, где кокосы выращивают в промышленных масштабах. Фото: Сергей Стельмах

При этом, по словам ученого, такой компонент как раздробленная мелко кокосовая скорлупа не только удешевляет производство до 15 процентов, но и конструкции, созданные из этого материала отличаются повышенной легкостью.

— Это бетон — облегченный, и у него при разных воздействиях есть смягчающий эффект, разрушения имеют более вязкий характер, и у конструкций остается больше шансов на устойчивость.

Производство бетона с кокосовой скорлупой, по словам ученых, не сложнее изготовления обычного. Фото: Сергей Стельмах

СКОРЛУПКУ ВЕШАТЬ В ГРАММАХ

Причем при изготовлении команда исследователей четко выверила нужный процент кокосовых «опилок» для самого прочного состава — до 10 процентов.

— В нашем исследовании важность была в приростах самих характеристик. Сложно было подобрать оптимальное количество: меньше добавишь — недостаточно, а чуть больше — уже идет ухудшение характеристик.

Пригодится ли «кокосовый» бетон для строительства в регионах с повышенной сейсмической активностью и спасет ли здания от разрушения при землетрясении — еще предстоит узнать во время дополнительных исследований.

При испытаниях выяснилось, что "кокосовый" бетон - прочнее классических аналогов. Фото: Сергей Стельмах

ВМЕСТО КОКОСА — СЕМЕЧКИ

Кроме того, по мнению исследователей, производство бетона с кокосовой скорлупой может помочь в решении проблемы утилизации отходов. В теплых странах-то этого добра много набирается.

— В России кокос — редкий продукт, а в странах юго-восточной Азии, Африки и Латинской Америки его собирают массово. Если строго соблюдать технологию, то наши страны-партнеры могут производить более дешевый и легкий вариант бетона.

Со странами, где растут кокосы, понятно: там можно удешевить процесс производства бетона. Но в Россию-то никто не будет завозить баржами и танкерами скорлупки. Так что же тогда у нас?

Бетон с кокосовой скорлупой оказался легче, чем обычный. Фото: Сергей Стельмах

— Мы старались узнать, что будет интересно нашим зарубежным партнерам. К тому же это еще возможность проведения международных исследований, помощь экономике дружественных стран, — объясняет Сергей Анатольевич. — Теперь особенно важно найти подходящий по характеристикам растительный материал у нас, в Ростовской области. Будем исследовать характеристики бетона с лузгой семечек подсолнечника и другими растительными отходами.

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