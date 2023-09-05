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Наука5 сентября 2023 16:32

Дешевле на 15%, легче и прочнее: Ученые из Ростова создали бетон со скорлупой кокоса

Новый состав бетона со скорлупой кокоса создали ученые из Ростова
Кристина Круговых
Разработчики ищут новое растительное сырье, из которого можно изготавливать бетон по всей России.

Разработчики ищут новое растительное сырье, из которого можно изготавливать бетон по всей России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недаром говорят, что лучший архитектор — природа. И ростовские ученые в поисках нового, более прочного состава бетона, вспомнили про «натур продукт» - скорлупу кокоса. По словам создателей, разработка дешевле традиционных аналогов на 15 процентов, а готовые конструкции отличаются повышенной легкостью. Своими научными изысканиями авторы поделились с миром в журнале Materials. Узнали у ученых, откуда появилась такая идея, и где можно строить дома из «кокосового» бетона?

Оптимальное количество щепы скорлупы кокоса, как показали опыты, - до 10%. Фото: Сергей Стельмах

Оптимальное количество щепы скорлупы кокоса, как показали опыты, - до 10%. Фото: Сергей Стельмах

ДЕШЕВЛЕ И ЛЕГЧЕ

Поиском способа удешевления бетона занялась команда ученых из Донского государственного технического университета, которая всегда интересуются, что происходит в мировой науке в области строительства. Оказалось, идея поиска новых составов строительных смесей с растительными отходами — не нова. Дешевые органические компоненты для строительных смесей ищут по всему миру. А для многих стран кокосовая оболочка — бросовый материал.

— Мы пробовали использовать много видов растительных отходов, в том числе исследовали отходы рисовой соломы и шелухи, растительных волокон, — рассказывает один из разработчиков, заведующий кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений» Сергей Стельмах.

Разработку ученые хотят предложить странам, где кокосы выращивают в промышленных масштабах. Фото: Сергей Стельмах

Разработку ученые хотят предложить странам, где кокосы выращивают в промышленных масштабах. Фото: Сергей Стельмах

При этом, по словам ученого, такой компонент как раздробленная мелко кокосовая скорлупа не только удешевляет производство до 15 процентов, но и конструкции, созданные из этого материала отличаются повышенной легкостью.

— Это бетон — облегченный, и у него при разных воздействиях есть смягчающий эффект, разрушения имеют более вязкий характер, и у конструкций остается больше шансов на устойчивость.

Производство бетона с кокосовой скорлупой, по словам ученых, не сложнее изготовления обычного. Фото: Сергей Стельмах

Производство бетона с кокосовой скорлупой, по словам ученых, не сложнее изготовления обычного. Фото: Сергей Стельмах

СКОРЛУПКУ ВЕШАТЬ В ГРАММАХ

Причем при изготовлении команда исследователей четко выверила нужный процент кокосовых «опилок» для самого прочного состава — до 10 процентов.

— В нашем исследовании важность была в приростах самих характеристик. Сложно было подобрать оптимальное количество: меньше добавишь — недостаточно, а чуть больше — уже идет ухудшение характеристик.

Пригодится ли «кокосовый» бетон для строительства в регионах с повышенной сейсмической активностью и спасет ли здания от разрушения при землетрясении — еще предстоит узнать во время дополнительных исследований.

При испытаниях выяснилось, что "кокосовый" бетон - прочнее классических аналогов. Фото: Сергей Стельмах

При испытаниях выяснилось, что "кокосовый" бетон - прочнее классических аналогов. Фото: Сергей Стельмах

ВМЕСТО КОКОСА — СЕМЕЧКИ

Кроме того, по мнению исследователей, производство бетона с кокосовой скорлупой может помочь в решении проблемы утилизации отходов. В теплых странах-то этого добра много набирается.

— В России кокос — редкий продукт, а в странах юго-восточной Азии, Африки и Латинской Америки его собирают массово. Если строго соблюдать технологию, то наши страны-партнеры могут производить более дешевый и легкий вариант бетона.

Со странами, где растут кокосы, понятно: там можно удешевить процесс производства бетона. Но в Россию-то никто не будет завозить баржами и танкерами скорлупки. Так что же тогда у нас?

Бетон с кокосовой скорлупой оказался легче, чем обычный. Фото: Сергей Стельмах

Бетон с кокосовой скорлупой оказался легче, чем обычный. Фото: Сергей Стельмах

— Мы старались узнать, что будет интересно нашим зарубежным партнерам. К тому же это еще возможность проведения международных исследований, помощь экономике дружественных стран, — объясняет Сергей Анатольевич. — Теперь особенно важно найти подходящий по характеристикам растительный материал у нас, в Ростовской области. Будем исследовать характеристики бетона с лузгой семечек подсолнечника и другими растительными отходами.

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