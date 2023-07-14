Донские ученые разработали метод по укреплению технологического суверенитета страны

До разработки ученых ДГТУ криптографические алгоритмы были подвержены атаке с квантовых компьютеров. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ученые ДГТУ представили свою разработку по укреплению технологического суверенитета страны на научной конференции ICQT 2023 в Москве. Донские светила науки решили усовершенствовать уже существующий протокол безопасности BB84 с помощью специальной технологии. Она поможет шифровать сообщения невзламываемыми ключами.

За основу они взяли квантовую телепортацию, а также использовали квантовые частицы для передачи информации. Такой метод, по словам разработчиков, должен усложнить перехват данных и увеличить криптостойкость, делая взлом системы невыгодным. Кроме этого, была добавлена дополнительная мера безопасности. Так, если взломщик попытается перехватить информацию, ему будут приходить сообщения с бессмысленным набором букв.

До разработки ученых ДГТУ криптографические алгоритмы были подвержены атаке с квантовых компьютеров. А у другого метода защиты – квантового распределения ключей, была оптоволоконная система. Сейчас же благодаря спутникам сигнал можно передавать через открытое пространство – атмосферу и космос.

– Спутниковые системы КРК позволяют преодолеть основное ограничение оптоволоконных систем – расстояние, на которое может быть распределен ключ, - объясняют ученые. - Для оптоволоконных систем это 80 – 120 км. А спутниковые системы такого ограничения не имеют.

Кстати, разработка донских ученых уже прошла испытания с помощью китайского спутника Micius. Во время эксперимента между российской и китайской приемными станциями был распределен квантовый криптографический ключ. Длилось испытание 217 секунд. За это время станции обменялись монохромными зашифрованными изображениями размером 256 на 64 пикселей.

– При передаче использовался метод одноразовых блокнотов с длиной ключа равной длине передаваемого сообщения.

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