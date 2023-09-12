Пугают детей на площадке и кидаются под машину: зоолог объяснил, откуда в Ростове могли появиться кабаны

Три бегущих кабана переполошили центр Ростова: мчат через детские площадки и кидаются под колеса. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Настоящая «Акуна матата» творится сегодня на улицах Ростова. Несколько диких кабанов решили сегодня устроить себе день из серии «никаких забот» и были замечены в районе Сельмаша, а потом добежали и до центра города, удивляя прохожих, а некоторых пугая. Проследили путь Пумб и узнали у зоолога, а что вообще делают дикие животные в каменных джунглях.

ЗАБЕЖАЛИ НА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ И КИДАЛИСЬ ПОД АВТО

Первое видео от очевидца в городских пабликах появилось с кадрами из парка им. Н. Островского. Три черных кабана несутся из-за деревьев, перебегают рельсы детской железной дороги, ломают забор и выбегают на проезжую часть.

Дальше то и дело появляются новые фото и видео в Сети от очевидцев. Вот кто-то снял кадр из едущего автобуса, как хряк мчится прямо на него, по пути атакуя шлагбаум.

А одно из видео может довести до валерьянки родителей. Спустя какое-то время в сеть попадает ролик, где кабан скачет по детской площадке. Дети в страхе и с криками разбегаются, а мощное животное на своем пути чуть было не задевает одного из мальчиков, по виду — ученика младших классов, и мелкую собачку типа пекинеса.

Появляются фото и видео, где уставшее животное нашло лужу посреди асфальта и лежит. Местные жители боятся, но любопытство и желание снять необычные кадры побеждает — с опаской обходят кабана и фотографируют. Изможденный бегом по каменным джунглям и разбивший где-то в кровь пятачок хряк почти не шевелится.

И вот последнее видео с регистратора в машине. Уже нетвердой походкой одно из животных буквально бросается под колеса одной из машин, по словам очевидцев, на Театральном проспекте. Бедолага полежал немного, а потом пришел в себя и поковылял дальше.

САМИ НЕ МОГЛИ - ПОДБРОСИЛИ?

Так откуда взялись огромные и опасные животные, которые, судя по кадрам, добежали уже до центра города? По мнению зоолога ЮФУ Алексея Тихонова, вероятность того, что кабаны добрались до парка Островского и центра города своим ходом, очень мала.

- Кабаны в Ростове - не новость. Новость в том, что оказались настолько в глуби города, ведь им абсолютно нечего здесь делать. Они живут на левом берегу в зарослях тростников, а также в Щепкинском лесу, выходят в поля, - объясняет Алексей Владимирович. - Они даже в Северный район не забредают — на окраине мелькнут и теряются.

Ученый предполагает, что так близко к цивилизации дикие животные могли оказаться с помощью человека.

- Может, их кто-то поймал, и они сбежали, может, из чьего-то частного зоопарка. На кадрах с детской площадки животное мчит куда глаза глядят, специально на людей не нападает. Очень перепуганное животное, еще и уставшее: на видео с машиной кабану тяжело идти. Жалко, вряд ли выживет.

Зоолог без осмотра не берется ставить диагноз, но предполагает, что визуально у кабанов не проявляются признаки бешенства.

- Но если бы у меня был контакт с этим животным ранкой или царапиной, я бы сделал прививку от бешенства на всякий случай.

Ну а поимкой беглецов тем временем занялись соответствующие службы.

- Правоохранительные органы ведут отлов и принимают меры по обеспечению безопасности граждан. Просим соблюдать осторожность, помните, что подходить близко к диким животным опасно для ваших жизни и здоровья, - предупредили власти.

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