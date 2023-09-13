«Очень взволнована и безумно счастлива!»: ростовчанка побывает на двух космодромах благодаря президенту

Мария Андреева уже три года занимается созданием спутников. Фото: Личный архив героя публикации

- Сбылась моя самая главная мечта, - такой пост оставила ростовская девятиклассница Маша Андреева после того, как побывала на встрече с Президентом РФ. Школьница была одной из участниц открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел 1 сентября.

«ПРЕДЛОЖИЛА ПОДПИСАТЬ СПУТНИК»

- Я смогла тогда задать вопрос, - делится ученица. – А еще рассказала про свою космическую историю, наставничество и предложила создать проект для ребят, которые не могут учиться в космических классах. И даже попросила подписать спутник, с которого началась моя космическая история.

Школьница рассказала, что уже три года занимается созданием спутников. Сейчас Мария вместе с лицеем и Московским институтом электроники и математики работает над первым в России спутником, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна.

- Для меня космос - это что-то далекое, бесконечное и загадочное. Всегда было интересно, что он собой представляет, когда возник и как долго еще будет существовать, - говорит Мария.

«ЭТА ВСТРЕЧА МНЕ ЗАПОМНИТСЯ НАВСЕГДА»

Мария рассказала президенту, что мечтает побывать на космодроме и посмотреть на запуск ракеты. Так она и оказалась на Восточном. А 15 сентября лично наблюдать запуск пилотируемого корабля, который пройдет на Байконуре

- Чтобы попасть на эту встречу, я проделала огромный путь, много училась и развивалась в своей сфере, участвовала и побеждала во многих конкурсах, - призналась Мария. - Я была очень взволнована и безумно счастлива в этот момент!

Эта встреча мне запомнится навсегда. Когда я рассказывала про свои достижения и наставничество, у Владимира Владимировича был такой добрый взгляд, который придал мне уверенности! А после встречи у меня еще больше желания и мотивации участвовать в проектах, развиваться и продолжать быть наставником для ребят.

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Мария разрабатывает и проводит уроки на тему космоса. Также она выступила с предложением о проведении небольшой программы на предприятиях «Роскосмоса» в разных городах страны. Президент поддержал такую идею и обещал обсудить предложение с руководством госкорпорации (подробности)