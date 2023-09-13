Ростовской области 86 лет: как донской регион отмечает День рождения

Ростовской области исполняется 86 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 сентября Ростовская область отмечает День рождения. В этом году региону исполняется уже 86 лет. В честь даты губернатор наградит дончан, работающих на благо малой родины и отличившихся в какой-то отрасли.

Василий Голубев уже обратился к жителям области с поздравлениями и пожеланиями.

— Люблю тебя, донская земля! С Днём рождения Ростовской области, уважаемые земляки! Будьте здоровы и счастливы!

Сегодня глава региона вручит медали и ордена: за доблестный труд, ратную службу, милосердие и благотворительность, труды по сельскому хозяйству и другие достижения. Сразу нескольким жителям присвоят почетные звания: «Заслуженный металлург», «Заслуженный работник сельского хозяйства», «Заслуженный врач».

Кроме того, в честь Дня рождения Ростовской области продолжается серия экологических уроков. Так, в преддверии праздника экологический урок для учеников одной из школ провел министр природных ресурсов м экологии Михаил Фишкин. Он рассказал ребятам о природных богатствах региона и сортировке мусора. Школьники могли задавать уточняющие вопросы и живо включались в беседу.

— Перед нами стоит глобальная задача – с детства приобщать жителей области к правильным экологическим привычкам, к раздельному сбору отходов. Убежден, что в будущем это поможет сформировать высокую экологическую культуру у подрастающего поколения, - рассказал Михаил Фишкин.

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