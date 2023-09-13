Губернатор Василий Голубев поздравил Ростовскую область с Днем рождения

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

13 сентября губернатор Василий Голубев поздравил земляков с Днем основания Ростовской области. Свое обращение глава региона опубликовал в Telegram.

- Люблю тебя, донская земля. С Днем рождения Ростовской области! Будьте здоровы и счастливы!, - написал Василий Голубев.

Напомним, 13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край, имевший 144 района, был разделен на Краснодарский край с центром в Краснодаре и Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону.

Ростовская область сначала состояла из 7 городов и 61 сельского района, чуть позже число городов в связи с повышением статуса ряда населенных пунктов возросло до 11. По состоянию на 1 января 1939 года, на Дону проживали 2,8 млн человек.

По данным на 1 января 2023 года, в донском регионе живут 4 164,5 тысячи человек, из которых горожане - 2 820,7 тысячи (67,7 %), селяне - 1 343,8 тысячи человек (32,3 %). Область шестая в России по численности постоянного населения после Москвы, Московской области, Кубани, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

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