В Ростовской области внесли изменения в работу такси

На Дону изменились правила организации перевозок легковыми такси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил изменения в правила организации пассажирских перевозок легковыми такси. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Речь идет о следующих нововведениях:

- перевозки теперь контролирует областной Минтранс. Ведомство также обязали вести реестр служб заказа такси, до этого подобного списка не существовало;

- для водителей обновили требования к стажу управления транспортными средствами;

- в салонах авто в обязательном порядке должны размещать информацию об организации, которая выполняет перевозки, а также телефоны для жалоб и предложений;

- на кузовы машин потребовали нанести «шашечки», а на крыши установить специальные оранжевые фонари;

Изменения коснулись и получения документов на право оказания услуг такси.

- Разрешение на ведение деятельности следует оформлять на перевозчика (юрлицо или предпринимателя), а не на автомобиль. Отменяется плата за предоставление разрешительных документов, а также оформление на бумаге: документ генерируется в электронном виде в ФГИС «Такси» с нанесением QR-кода, - разъяснили власти.

Разрешения, которые были выданы ранее, останутся действительными до окончания срока их действия, но не более, чем на 5 лет с момента вступления изменений.

Добавим, все необходимые документы и справочную информацию разместили на сайте министерства транспорта Ростовской области.

Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Дегтярев предложил опубликовать данные о 13 тысячах донских таксистах. А депутат гордумы Ростова-на-Дону предложил в 10 раз сократить число такси.

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