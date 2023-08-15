Минтрансу предложили опубликовать данные 13 тысяч таксистов Ростовской области

Открытые данные могут помочь заранее узнать, кто будет выполнять услугу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Дегтярев предложил опубликовать данные на 13 тысяч такси и водителей, которые сейчас выполняют перевозки пассажиров в регионе. Эта инициатива была озвучена на экспертной площадке в Ростове-на-Дону, сообщают власти.

- Возникают проблемы, характерные, вероятно, для всей страны, связанные со случаями низкого уровня безопасности дорожного движения. Предлагаю организовать размещение информации о таксомоторных парках и водителях на сайте областного Минтранса, который выдает разрешение на данный вид деятельности, - сказал Евгений Дегтярев.

Парламентарий отметил, что в случае реализации проекта каждый желающий сможет «узнать, кто оказывает услугу и насколько это квалифицированные люди».

Напомним, ранее глава комиссии гордумы по транспорту Магомед Дарсигов высказался за сокращение числа такси в донской столице до 1,2 тысячи машин. Эксперт подчеркнул, что именно в частные перевозки перешли некоторые специалисты, до этого работавшие на общественных автобусах.

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