Депутат городской думы Ростова предложил в 10 раз сократить число такси

Некоторые водители могли перейти в такси из АТП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону следует в 10 раз сократить число такси, именно туда сейчас уходят многие водители, которые могли бы работать на автобусах. Такое мнение в интервью donnews.ru озвучил глава комиссии гордумы по транспорту Магомед Дарсигов.
- Сейчас в Ростове около 12 тысяч такси. Контроль за этим видом транспорта значительно меньше, чем за автоперевозчиками. В итоге водители уходят из АТП, - отметил Магомед Дарсигов.
Депутат подчеркнул, что в донской столице «вполне хватило бы 1,2 тысячи машин такси».
По словам Магомеда Дарсигова, часть водителей общественного транспорта также перешли на сезонные полевые и дорожные работы, где сейчас платят больше, а некоторые предпочли пересесть на грузовые фуры.
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