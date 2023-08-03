Сити-менеджер Ростова-на-Дону пообещал оперативно решить проблему с автобусами

Перевозчикам поручили привлечь в город водителей межмуниципальных маршрутов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с недовыпуском автобусов на линии в Ростове-на-Дону должна решиться уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 3 августа, в Telegram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, перевозчикам поручили привлечь водителей с межмуниципальных маршрутов, откорректировать графики сменности и отпусков.

Кроме того, с 5 утра четверга работу перевозчиков лично контролируют заместитель сити-менеджера по транспорту и глава дептранса Ростова-на-Дону.

- Благодаря принятым мерам ситуация уже стабилизируется и в ближайшее время достигнет плановых показателей, - отметил Алексей Логвиненко.

Известно, что до этого проблему обсудила рабочая группа. На заседании в том числе присутствовали представители всех 12 АТП донской столицы. Участники встречи пояснили, что машин выходит меньше из-за дефицита водительского состава.

Напомним, ранее нехватку автобусов зафиксировали более чем на 20 маршрутах: № 1, 10, 12, 13, 13 а,19, 21, 24, 27, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 60, 60 а, 61, 65, 65 а, 75, 77, 83, 84. Недовыпуск на разных направлениях составил от 25 до 60 %. Нарушителям пригрозили расторжением контрактов.

Добавим, на жалобы ростовчан и разбирательства местных властей уже отреагировал губернатор Василий Голубев. Глава региона потребовал от мэрии решить ситуацию в кратчайшие сроки.

- С учетом поступивших в эти дни обращений о проблемах в работе общественного транспорта, поручил главе администрации Ростова-на-Дону незамедлительно разобраться и принять меры для исправления ситуации, - прокомментировал Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова пригрозили расторгнуть контракты из-за недовыпуска автобусов

Машин не хватает на 24 автобусных маршрутах Ростова-на-Дону (подробности)