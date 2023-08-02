Власти Ростова пригрозили расторгнуть контракты из-за недовыпуска автобусов

Недовыпуск транспорта на разных направлениях составил от 25 до 60 % Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону за недовыпуск автобусов на линии некоторые перевозчики могут остаться без контрактов. На такие меры готовы пойти городские власти, если ситуацию не исправят до 10-11 августа. Об этом говорится в телеграм-канале сити-менеджера Алексея Логвиненко.

- Создал рабочую группу для устранения ситуации. Заслушал доклады заместителя по транспорту и директора департамента транспорта, после чего поручил им лично контролировать выпуск автобусов, - написал Алексей Логвиненко.

Сейчас власти работают индивидуально с каждой организацией. К этому моменту направили уже семь претензий более чем по 20-ти маршрутам.

- В случае неисполнения обязательств, запустим процедуру расторжения контрактов и включим перевозчиков в реестр недобросовестных поставщиков. После этого перевозку пассажиров обеспечим силами МТК «Ростовпассажиртранс», - добавил Алексей Логвиненко.

Судя по опубликованным документам, нерегулярную работу машин выявили на маршрутах: № 1, 10, 12, 13, 13 а,19, 21, 24, 27, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 60, 60 а, 61, 65, 65 а, 75, 77, 83, 84. Недовыпуск на разных направлениях составил от 25 до 60 %.

Напомним, ранее в центре Ростова-на-Дону из-за работ на улице Московской изменили схему движения 15 автобусов, а также приостановили работу трех троллейбусов.

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