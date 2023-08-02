В центре Ростова изменили схему движения автобусов из-за работ на Московской

В Ростове-на-Дону изменили схему движения ряда автобусов. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону изменили схему движения ряда автобусов из-за работ по обновлению тепломагистрали на участке Московской от Островского до Братского. Об этом сообщают городские власти.

- С 1 августа и до окончания ремонта схема изменена в соответствии с установленными ограничениями дорожного движения, - говорится на сайте мэрии.

Схемы движения автобусов № 4, 8, 15, 16, 16 a, 20, 26, 34, 34 а, 41, 44, 48, 57, 64 и 71:

- в прямом направлении: Стачки - Станиславского - Островского - Московская - Центральный Рынок;

- в обратном направлении: Центральный Рынок - Московская (Западный Разворот - Островского - Московская для маршрутов № 4, 8, 16, 16 a, 41, 44, 57) - Буденновский - Станиславского - Братский - Московская - Стачки и далее по обычному направлению.

Движение троллейбусов № 8, 10, 12 приостановлено. Составы перераспределили на другие маршруты. Контактную сеть на участке от Островского до Братского отключили.

Жителей и гостей Ростова-на-Дону просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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