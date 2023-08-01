7 млрд рублей потратят на обновление коммунальной инфраструктуры Ростова-на-Дону

За два года обновят 16 км теплосетей, а также 160 км водопровода и канализации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону на обновление и развитие теплосетей, а также других коммуникаций благодаря инвестициям потратят более 7 млрд рублей. Эти деньги должны освоить за два года, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В 2022 году объем инвестиций составил 1,3 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах планируется вложить более 7 млрд рублей, - отметил Алексей Логвиненко.

Известно, что основная часть суммы поступит в рамках льготного займа Фонда национального благосостояния. Одобрили 5,7 млрд рублей: 3 млрд рублей для ООО «РТС» и 2,7 млрд рублей для АО «Ростовводоканал».

Кроме того, предприятия и сами вложат в инфраструктуру 1,7 млрд рублей собственных средств.

Всего за 2023-2024 годы должны обновить 24 участка магистральных теплосетей протяженностью 16 км и 160 км водопроводных и канализационных сетей.

За 2023 год приведут в порядок 18 участков теплосетей. Работы уже завершили на Мечникова, 339-й Стрелковой дивизии и Шеболдаева. Модернизация ведется еще на 15-ти объектах.

Добавим, сейчас в рамках подготовки города к отопительному сезону системы отопления проверили в 3 тысячах домов. Объекты социальной сферы к холодам намерены подготовить до 1 сентября, жилфонд - до 15 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова рассказал о готовности города к отопительному сезону

Специалисты проверили работу систем уже в 3 тысячах многоквартирных домах (подробности)