Сити-менеджер Ростова рассказал о готовности города к отопительному сезону

Организации соцсферы подготовят до 1 сентября, жилфонд - до 15 сентября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону к отопительному сезону готовы уже 307 образовательных организаций из 315, а также 144 областных объектов здравоохранения и образования из 242. Об этом в Telegram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Проверили системы отопления в 3 тысячах многоквартирных домов с центральным отоплением, это 64 % от общего числа. Нужно подготовить 4,7 тысячи домов. Всего выполнено более 70 % запланированных работ, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер добавил, что сейчас для повышения качества ЖКУ привлекаются инвесторы. Это позволило сократить количество аварий на коммуникациях.

- Объем инвестиций в 2022 году составил 1,3 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах планируют вложить более 7 млрд рублей. Основную часть средств город получил по льготному займу Фонда национального благосостояния. Было одобрено 5,7 млрд рублей (3 млрд рублей для «РТС», 2,7 млрд рублей для «Ростовводоканала»), - отметил Алексей Логвиненко.

В 2023-2024 годах собираются обновить 24 участка магистральных теплосетей общей протяженностью 16 км и 160 км водопроводных и канализационных сетей в 2024 году.

В 2023 году должны привести в порядок 18 отрезков тепломагистралей. На трех улицах - Мечникова, 339-й Стрелковой дивизии и Шеболдаева - работы завершены. Специалисты сейчас улучшают еще 15 объектов.

- Все мероприятия выполнят до начала отопительного сезона. Организации соцсферы должны подготовить до 1 сентября, жилфонд - до 15 сентября, - резюмировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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