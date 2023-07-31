С 1 августа в Ростове на Московской ограничат движение транспорта

Движение ограничат от Буденновского до Доломановского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону с 1 августа до 1 октября 2023 года будет ограничен проезд по участку улицы Московской. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

- Движение ограничат на Московской от Буденновского до Доломановского в связи с ремонтом водопроводной сети, - пояснили водителям.

Добавим, с 1 августа знаки и ограждения выставят еще на двух улицах:

- до 10 сентября 2023 года на Менжинского в районе строения № 2;

- до 15 декабря 2023 года на Еременко от Жданова до Солженицына.

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Ограничения будут связаны с плановыми техническими работами (подробности)