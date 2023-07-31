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НовостиОбщество31 июля 2023 10:59

Часть Нахичевани в Ростове-на-Дону оставят без холодной воды

Ограничения будут связаны с плановыми техническими работами
Ангелина СКИБА
Ростовчанам рекомендуют запастись питьевой водой

Ростовчанам рекомендуют запастись питьевой водой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Нахичевани в Ростове-на-Дону временно останутся без холодной воды. Ресурс не будут подавать с 8:30 утра 1 августа до 8 утра 2 августа, сообщают городские власти.

Коммунальные ограничения связаны с плановыми техническими работами на пересечении 28-й Линии и Ереванской. Задействуют 8 человек и 6 единиц техники - две аварийные бригады «Ростовводоканала».

Воду отключат в границах: площадь Толстого до 30-й Линии и от улицы Вити Черевичкина до Комсомольской.

Ростовчанам рекомендуют запастись питьевой водой.

- Восстановление водоснабжения находится на контроле департамента ЖКХ и энергетики, администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону и АО «Ростовводоканал», - добавили в администрации донской столицы.

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