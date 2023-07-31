Здания обесточат в связи с плановыми техническими работами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 31 июля, на нескольких улицах Таганрога до вечера отключили электричество. Это связано с плановыми техническими работами, сообщается на сайте ПАО «Россети Юг».

Обесточенными останутся:

ТОА Дзержинского 93, Краснознаменский по Ружейному к Базарной, 1-я Котельная, Асеевский, Никитинский, Комхозовский, 1-я Котельная к Перекопскому, Автодоровский, Безымянный, Мало-Почтовая, Машинный, 8.

Добавим, в некоторых зданиях электричество обещают вернуть к 16 часам, по остальным адресам подключение планируется немного позже, в 17 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Таганрога опубликовал фото с места разбора завалов

Там, где упали обломки украинской ракеты, сейчас работает спецтехника (подробности)