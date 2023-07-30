Сити-менеджер Таганрога опубликовал фото с места разбора завалов

Работы ведутся в районе кафе «Чехов сад» и Лермонтовского переулка. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева
Сегодня, 30 июля, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев опубликовал в Telegram фотографии с места падения обломков украинской ракеты.
Сейчас в районе кафе «Чехов сад» и Лермонтовского переулка ведется разбор завалов. Задействовали, по словам Андрея Фатеева, восемь единиц техники.
Также ближайшие дома продолжает обследовать специальная комиссия.
Задействовали, по словам Андрея Фатеева, восемь единиц техники. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева
Известно, что к этому моменту таганрожцы подали уже 27 заявлений на единовременную материальную помощь. Еще семь человек получили консультации и должны предоставить заявления 31 июля 2023 года.
Работа по приему заявлений продолжается.
Добавим, на утро 30 июля число пострадавших, которым потребовалась медпомощь, увеличилось до 22 человек. В больнице сейчас остаются 9 пациентов, они в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек.
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