В Ростовской области проверили системы оповещения после теракта в Таганроге

Подача сигналов «Внимание всем!» была плановой Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области после падения двух сбитых ракет проверили системы оповещения населения. Сирены включали вчера, 29 июля, как минимум в двух районах региона.

Предупреждения о плановой сигнале «Внимание всем!» заранее распространили власти Миллеровского района и города Гуково.

- В 12 часов будет проходить проверка. Во время звучания электросирен просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, оставаться на своих местах, не прерывать занятий и работу. Подача сигналов является плановой, - проинформировали в соцсетях гуковской администрации.

- В Миллеровском районе идет проверка системы оповещения населения. Соблюдайте спокойствие, - немного позже в сети написали представители миллеровской администрации.

Напомним, работу системы оповещения накануне также обсуждали жители Таганрога. Там в пятницу, 28 июля, в центре города упали обломки сбитой украинской ракеты. Это произошло в районе художественного музея и кафе «Чехов сад». В итоге оказались повреждены несколько построек.

Травмы получили 16 таганрожцев, 10 из них были госпитализированы: 9 - в состоянии средней тяжести, еще один вчера оставался в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Известно, что утром 29 июля был выписан один из пострадавших.

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