Как изменилась жизнь в Таганроге после взрыва ракеты днем 28 июля

После завершения работы следователей начнут разбирать завалы Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 июля над Таганрогом сбили украинскую ракету. Части снаряда упали в районе художественного музея и кафе «Чехов сад». В результате оказались повреждены несколько построек.

После этого стало известно, что на месте происшествия пострадали 16 человек, 10 из них были госпитализированы. Утром 29 июля одного человека выписали. Сейчас под надзором медиков еще остаются 9 жителей Таганрога, один пациент в тяжелом состоянии, его прооперировали.

На месте происшествия еще работают специалисты СК, ранее было возбуждено уголовное дело.

После завершения работы следователей начнут разбирать завалы. Уже сейчас представители городской администрации проводят поквартирный обход, чтобы зафиксировать весь ущерб.

Людям пообещали выплатить материальную помощь. Сейчас задать вопросы таганрожцы могут в двух управлениях: соцзащиты и защиты от ЧС.

Добавим, в районе места происшествия в настоящее время действует режим ЧС. Проезд перекрыт.

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