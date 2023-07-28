28 июля опубликовали видео с места взрыва в Таганроге Ростовской области

Обломки снаряда повредили несколько построек, пострадали люди. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» опубликовали видеоролик с кадрами, сделанными 28 июля на месте взрыва в Таганроге. Съемка велась в районе художественного музея и кафе «Чехов сад».

Сейчас дороги в указанном районе перекрыты. Местные власти планируют ввести режим ЧС на месте происшествия.

Напомним, сегодня над городом была сбита украинская ракета. Обломки снаряда повредили несколько построек, пострадали люди.

Известно, что в больницы доставили 12 человек, двое из них отказались от госпитализации. В больнице остались 9 человек, одному из госпитализированных с черепно-мозговой травмой провели операцию. Детей среди пострадавших нет.

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