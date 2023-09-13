В Ростове мужчину осудили за убийство хозяйки квартиры, не договорившись о стоимости аренды

Мужчину признали виновным по двум статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Ростова вынес приговор в отношении мужчины, который жестоко расправился с хозяйкой квартиры. По версии следствия, он собирался арендовать у женщины жилье, но убил ее, не договорившись об оплате.

Правоохранители установили, что подсудимый приехал в Ростов в апреле. Он поселился в гостинице и начал искать квартиру для посуточной аренды. Наткнувшись на одно из объявлений, позвонил хозяйке квартиры и договорился о встрече.

Когда хозяйка и потенциальный арендатор встретились, между ними произошел конфликт. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», они начали спорить о размере квартплаты. Мужчина начал душить женщину, а потом ударил не менее пяти раз. В какой-то момент он вытащил шнурок от спортивных брюк и начал душить им потерпевшую. После — схватил кухонный нож и четыре раза ударил ее в шею и руку.

Пострадавшая скончалась на месте. Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, злоумышленник забрал ее телефон и скрылся.

Спустя некоторое время преступника задержали и отправили под арест. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража».

И во время следствия, и во время суда мужчина так и не признал вину. Решением суда его отправили в колонию строгого режима.

— По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок одиннадцать лет и шесть месяцев, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск близких погибшей. С него взыскали компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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