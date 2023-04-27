В Ростове мужчина убил хозяйку квартиры, не договорившись с ней об аренде жилья

задержанный раньше был судим за убийство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове по горячим следам полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, которая сдавала квартиру.

В ведомстве сообщили, что 26 апреля в одной из квартир в Советском районе города нашли тело женщины. Как оказалось, это была 52-летняя хозяйка жилья.

Собрав данные, полицейские по горячим следам задержали 34-летнего мужчину. Его подозревают в жестоком убийстве.

Как считают правоохранители, на одном из сайтов объявлений мужчина нашел предложение об аренде квартиры. Он пришел посмотреть жилье, которое ему показывала хозяйка. Во время просмотра они начали спорить о стоимости аренды. В итоге все переросло в конфликт и мужчина набросился на женщину. Вначале он ее душил. А потом несколько раз ударил ножом. Она сразу же скончалась. А несостоявшийся арендатор решил, что уходить с «пустыми руками» ему не стоит и прихватил с собой мобильный телефон жертвы.

Полицейские выяснили, что задержанный раньше был судим за убийство. На этот раз ему предъявили обвинение – в убийстве и краже.

Напомним, в скором времени в Семикаракорском районе будут судить женщину, обвиняемую в убийстве супруга. Они не смогли определиться, как правильно воспитывать ребенка.

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