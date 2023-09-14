Суд в Ростове приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному заключению

Приговор вынесли в Южном окружном военном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном окружном военном суде вынесли приговор главарю банды киллеров Аслану Гагиеву. Об этом сообщает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» из зала суда.

Гагиева признали виновным по нескольким статьям УК. Среди них — «Создание и руководство преступным сообществом», «Создание и руководство бандой», «Убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия». Его приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, Аслан Гагиев родился в Южной Осетии. Следствие считает, что в 2004 году в Северной Осетии он собрал банду из 15 человек.. Позже группировка разрослась настолько, что ее «филиалы» появились в Москве. По разным данным, участниками ОПГ стали от 40 до 70 человек.

Группировка занималась убийствами предпринимателей и банкиров, у которых было что отнять. Одних преступники похищали и пытали, других расстреливали прямо на улице. Так, одного из мужчин члены ОПГ расстреляли вместе с его женой и 15-летней дочерью.

Жертвами становились бывшие чиновники и правоохранительные, в том числе и высокопоставленные. Так, в 2008 году, по данным следствия, в центре Владикавказа членами ОПГ был тяжело ранен бывший руководитель администрации главы Северной Осетии. В марте того же года они расстреляли из автоматов автомобиль начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики. Спустя несколько месяцев, в ноябре, у подъезда собственного дома был убит мэр Владикавказа Виталий Караев. А в декабре они заблокировали машину бывшего владикавказского мэра Казбека Пагиева, а потом расстреляли его.

После убийства расследованием дела занялось Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Некоторых бандитов удалось задержать, другие скрылись и были объявлены в международный розыск. Среди них — и главарь Гагиев. «Джако» задержали в 2015 году в Австрии, многих чуть позже — в Греции, Черногории и других странах.

Суд над Гагиевым начался в 2021 году. Во время заседаний он утверждал, что виновным себя не считает, а к заказным убийствам никакого отношения не имеет. Прокурор запрашивал дя него пожизненное заключение.

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