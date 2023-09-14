Громкие убийства чиновников, банкиров и силовиков: что известно о корпорации киллеров, лидера которой приговорили к пожизненному сроку

В Южном окружном военном суде вынесли приговор главарю банды киллеров Аслану Гагиеву. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

В Южном окружном военном суде Ростова вынесли приговор уроженцу Осетии Аслану Гагиеву по кличке «Джако». Его и еще 11 человек из этой группировки обвиняли в заказных убийствах и похищениях людей.

Часть участников этой банды уже были осуждены ранее и получили свои сроки, включая и пожизненное лишение свободы. Процесс получил известность, как дело в отношении самой большой корпорации киллеров. На скамье подсудимых в Ростове оказался тот, кого считают главарем группировки. Всего же следователи установили причастность банды к 80 убийствам.

«КОРПОРАЦИЯ КИЛЛЕРОВ»

История эта восходит к 2004 году. Тогда, как считает следствие, и была создана эта преступная группировка, действовавшая сначала в Северной Осетии и занимавшаяся убийством предпринимателей и похищением людей. Затем она разрослась до небывалых масштабов, отличавшаяся жестокостью и имевшая «филиалы» в Москве.

После ряда громких убийств «Джако» бежал из страны. В 2014 году он был объявлен в международный розыск – за убийство трех предпринимателей и прокурора Промышленного района Владикавказа. В 2015 году был задержан в Австрии. Но экстрадирован в Россию только в 2018 году (почему - см.ниже).

Процесс над ним мог бы состояться во Владикавказе. Но из-за опасности для участников судебного процесса был перенесен в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Считается, что основным «крылом» банды «Джако» руководил его однофамилец - уроженец Южной Осетии по кличке «Ботэ», что означает «Малыш».

Приговор вынесли 14 сентября. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

- Его считали чуть ли не братом главаря, - рассказал источник «КП». - В «бригаде» царила жесткая иерархия, дисциплина и идеология. Главари перед подчиненными и земляками позиционировали себя новыми «Робин Гудами». Но понятия о справедливости у них были весьма специфическими…

По одним данным, всего в банду входило более сорока человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов, обеспечивавшие прикрытие. По другим - группировка позже разрослась до 60 человек.

- Считалось, что банда принимала заказы на убийства любой сложности. Киллеры использовали съемные квартиры, угнанные автомобили, поддельные документы, были хорошо вооружены. Как в боевиках, - продолжает собеседник издания. - База для приема заказов, якобы находилась в Москве: на явочных квартирах и в одном из ресторанов. А уж оттуда верные люди привозили приказы исполнителям, находившимся в других городах. Причем, долгое время бандитам удавалось оставаться безнаказанными и выходить сухими из воды.

Почему? Говорят, что тех, сотрудников правоохранительных органов и руководителей властных структур, которые стремились остановить их, они попросту уничтожали.

Рассмотрение дела в суде началось в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАЖДЫЙ РАЗ УДАВАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

Следствие полагает, что члены этой группировки в январе 2008 года, тяжело ранили в центре Владикавказа бывшего руководителя администрации главы Северной Осетии, ректора одного из частных вузов Владикавказа.

В марте того же года бандиты устроили засаду и расстреляли из автоматов автомобиль начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии. Этот полковник милиции пытался противостоять группировке, был смелым и принципиальным. За это киллеры якобы и решили с ним расправиться.

- Смертельно раненый полковник милиции сумел протаранить один автомобиль киллеров, преграждавший ему дорогу, однако вырваться из ловушки не сумел и погиб в схватке с ними. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

В конце октября на въезде во Владикавказ киллеры расстреляли из автоматов автомобиль, в котором находился руководитель отдела уголовного розыска МВД республики вместе с 20-летним сыном. Они оба погибли на месте.

Последнее слово обвиняемого заняло шесть часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УБИЙСТВА МЭРОВ

26 ноября 2008 года киллерами у ворот собственного дома был убит мэр Владикавказа Виталий Караев. Градоначальник знал, что его хотят убить, и даже заказал себе в Москве специальный бронированный автомобиль. Водитель, который должен был доставить машину в Северную Осетию, был убит в Москве.

- Бандиты, зная график передвижения мэра, наблюдали за ним. Когда он вместе со своей охраной вышел из дома, один из участников банды, застрелил его из снайперской винтовки, - прозвучало на одном из судебных заседаний. - В конце декабря того же года два бандита с автоматами заблокировали выезд со двора машины с бывшим владикавказским мэром Казбеком Пагиевым и, когда он остановился, расстреляли его. Вместе с чиновником погиб и его водитель.

Весной 2009 года участники банды тяжело ранили подполковника милиции, занимавшегося расследованием организованных «Малышом» убийств и других преступлений.

ОХОТА НА БАНКИРОВ

Силовики полагают, что изначально банда была создана для того, чтобы третировать тех, у кого было что отнять. И жестокие убийства ряда банкиров в Москве в 2004—2005 годах – якобы дело рук этой группировки киллеров.

- Одного перед смертью жестоко пытали в помещении автомойки. Замотали обнаженным в пленку, - вспоминает источник. - А после того, как он подписал документы и чистые листы бумаги, ему отрезали голову, а тело бросили в реку с привязанными к нему железными блинами от штанги. Тело было найдено в апреле 2005 года на берегу в районе Дубны. Опознали его только благодаря экспертизе ДНК.

Другого банкира живым забетонировали в бочке, которую долго держали в подвале одного из московских офисов. Потом сбросили в канал. Останки несчастного спустя 10 лет нашли следователи, допросив одного из киллеров.

Третьего расстреляли в октябре 2005 года в Подмосковье. Когда он ехал в храм вместе со своими родственниками. Вместе с банкиром погибли его жена и 15-летняя дочь. Еще трое, в том числе 80-летняя монахиня, получили ранения.

Не щадили и своих: 2 октября 2012 года в Москве был убит бывший член банды, шантажировавший ОПГ разоблачением.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ

После громкого убийства мэра Владикавказа к расследованию подключились следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, а также сотрудники МВД и ФСБ России.

В Москве были задержаны несколько киллеров и «Малыш». Они отказались сотрудничать со следствием. Еще несколько членов банды сумели скрыться, но были объявлены в федеральный и международный розыск.

Часть преступников задержали в августе 2014 года. Самого «Джако»-Гагиева — в январе 2015 в Австрии. Остальные позже - во Владикавказе, в Греции и в Черногории.

Правоохранительным органам пришлось проделать большую работу, чтобы собрать доказательства вины бандитов. А чтобы найти части оружия, сброшенного бандитами в Терек, пришлось даже осушить русло реки близ Владикавказа.

В итоге следователи сумели раскрыть не только убийство мэра Владикавказа, но и другие преступления — в том числе убийство бывшего вице-премьера Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

Тогда четверо киллеров группировки были приговорены к длительным срокам заключения. Процесс над «Ботэ» проходил в Ростове-на-Дону. Подсудимого охраняли вооруженные автоматами сотрудники силовых структур. В марте 2012 года ему был вынесен приговор. Северо-Кавказским окружным военным судом он был признан виновным в совершении семи убийств и не заслуживающим снисхождения. А также приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в миллион рублей.

2 сентября 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор еще шестерым членам банды за убийство девяти человек. Причем, одного из них – к пожизненному лишению свободы.

В итоге, по состоянию на октябрь 2021 года - 24 члена преступной группировки были приговорены к длительным срокам заключения. Кроме того, в отношении 12 человек дела рассматривались в суде, семеро были объявлены в международный розыск и столько же были убиты в результате внутренних конфликтов в определенных кругах.

«ДЖАКО» И АЭРОФОБИЯ

Арестованный в Австрии «Джако»-Гагиев в марте 2016 года был освобожден под залог в 100 000 евро в рамках так называемого болгарского дела — при задержании у него обнаружили фальшивый паспорт гражданина Болгарии.

- В соответствии с австрийским законодательством обвиняемый в ожидании экстрадиции не может находиться под стражей больше срока, который грозит ему в стране, куда его могут отправить, - объяснил эксперт. - В Болгарии за использование фальшивого паспорта ему грозил год заключения, однако это время он уже отбыл в австрийской тюрьме. И в июне 2016 года Болгария отозвала запрос на его выдачу.

В сентябре 2017 года Высший суд Вены удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче «Джако». Однако перед самой отправкой, чуть ли не у самого трапа самолета в аэропорту, его адвокаты представили справку о том, что у фигуранта за время пребывания в австрийской тюрьме развилась редкая форма аэрофобии, при которой обвиняемый может не пережить перелета в Россию. В результате выдача была отложена. И только в июне 2018 года «Джако» был экстрадирован в Россию.

Гагиева приговорили к пожизненному заключению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НИКОГО НЕ УБИВАЛ»

Дело «Джако» Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать 4 октября 2021 года. Его обвинили в организации преступного сообщества, бандитизме, организации убийств предпринимателей, заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа, бывшего члена его банды, организации покушения, а также незаконном обороте оружия.

На заседаниях по этому уголовному делу в Южном окружном военном суде, «Джако» утверждал, что никакого преступного сообщества не создавал, никого не убивал… Свое последнее слово на суде он говорил почти шесть (!) часов. Категорически не признав себя виновным в предъявленном ему обвинении.

Примечательно, что накануне, в августе этого года Западный окружной военный суд вынес приговор еще 12 участникам этой корпорации киллеров, признав их виновными в участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах и покушениях на убийство, похищении человека, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Двое получили пожизненное. Остальные были приговорены к срокам от 12 до 20 лет лишения свободы.

И вот, теперь настала очередь самого «Джако». Южный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. По закону, у него еще есть возможность обжаловать приговор.

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