Повышают давление и снижают работоспособность: о возможном влиянии магнитных бурь на человека рассказала ростовский ученый

В некоторых исследованиях получено влияние магнитного поля на живые организмы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Магнитные бури накрыли Ростовскую область и продлятся до 17 сентября. Кто-то еще до их наступления почувствовал недомогание. Кто-то, вообще, считает, что ухудшение состояния во время энергетических всплесков в геомагнитном фоне земли – выдумка исключительно впечатлительных личностей. А как на самом деле?

Свои комментарии «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» дала кандидат биологических наук доцент кафедры физиологии человека и животных ЮФУ Оксана Кундупьян.

ВЛИЯЕТ ИЛИ НЕТ?

Мнения ученых по влиянию магнитных бурь на человека разделились. Одни считают, что это явление плохо влияет на состояние здоровья, другие уверены в обратном.

Последователи работ Чижевского говорят, что изменение магнитного поля Земли вызывает повышение артериального давления и снижает работоспособность. Кроме того, у людей начинает болеть голова, растет тревожность и обостряются хронические заболевания. Даже аллергические реакции в этот период усиливаются, причем не только у метеозависимых, но и здоровых людей.

- Действительно, в некоторых исследованиях получено влияние магнитного поля на живые организмы (некоторые виды растений и животных) и работу отдельных ферментов. Механизм этого влияния до сих пор остается непонятным.

ПРОГНОЗ ЗА ДВОЕ СУТОК

Другие отечественные и большая часть иностранных ученых считают, что никакой связи между возмущением геомагнитного поля земли и состоянием здоровья людей нет. В этом эксперты опираются на отсутствие достоверной статистики в имеющихся исследованиях. Но долговременных наблюдений в данном направлении не проводились.

Зато есть работы, которые показывают, что связь между магнитными бурями и частотой проявления некоторых заболеваний не обнаружили, как и особый риск умереть от инсульта или инфаркта в период геомагнитных возмущений.

А вот календари магнитных бурь и публикации в СМИ с рассказами о негативном влиянии этих природных явлений наводят людей на неприятные размышления. Они сразу же начинают оценивать свое состояние и часто обнаруживают у себя недомогания, особенно люди с хроническими болезнями. Сама Оксана Леонтьевна сомневается в точности этих календарей. Потому что сделать точный прогноз магнитных бурь можно только за двое-трое суток, а не как публикуется - на месяц вперед.

– Таким образом, можно говорить о наличии магниточувствительности отдельных систем организма человека, механизм которых пока не известен. Но нет оснований связывать геомагнитную активность с рисками для здоровья и жизни человека, – подытожила доцент.

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